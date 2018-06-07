Москва, 7 июня, 2018, 18:54 — ИА Регнум. «Прямая линия» продемонстрировала слабость исполнительной власти в решении системных социальных проблем, считает лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна На линии

«Повезло тем, кто сегодня дозвонился до главы государства. Например, многодетной маме из Томска — губернатор обещал лично с ней встретиться и решить вопрос с получением бесплатного земельного участка. Но такие же участки по закону полагаются еще сотням и тысячам многодетных семей. Что делать им? Дальше дожидаться годами в очередях, пока дети не вырастут? Или ждать своего счастливого шанса во время следующей «прямой линии»?» — задает он вопрос.

Об ответственности власти был призван напомнить сам новый формат «прямой линии», когда к ответам на вопросы граждан в случае необходимости подключались профильные министры, главы регионов, уверен парламентарий.