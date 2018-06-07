Санкт-Петербург, 7 июня, 2018, 18:23 — ИА Регнум. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин проверил работу частного трамвая «Чижик» в Красногвардейском районе города и остался недоволен тем, что территория вокруг первой запущенной в эксплуатацию трамвайной линии завалена мусором и не благоустроена. Об этом 7 июня сообщили в аппарате чиновника. Бизнесменам, реализующим проект «Чижик», указано на необходимость срочно исправить ситуацию.

ООО «ТКК» Трамвай «Чижик»

Как уже сообщало ИА REGNUM, еще в марте экологические активисты обратили внимание, что незаконные свалки мусора и грунта образовались на территории района, где был запущен первый маршрут частного трамвая. Наступило лето, а ситуация по-прежнему далека от нормальной.

Сегодня Игорь Албин своими глазами увидел мусор и грязь вдоль путей и возле остановок. Особенно плохо — на участке от Уткина переулка и Ладожского вокзала до улицы Передовиков. Недовольство чиновника вызвало и состояние дорожных знаков вдоль маршрута. А на пересечении проспектов Косыгина и Наставников, где «Чижик» делает поворот на 90 градусов, незавершенность работ представляет опасность при пересечении трамвайных путей пешеходами.

Ранее концессионерам, реализующим проект частного трамвая, был поставлен срок завершения работ по благоустройству — до 1 июня 2018 года. Сегодня они попросили у Албина продлить его до 30 июня. Вице-губернатор ответил, что до завершения этих работ ни одного платежа от города участникам концессии переведено не будет.

«Уговаривать больше никого не будем. Зарабатываете деньги — отвечайте рублем», — сказал Игорь Албин.

Профильным комитетам поручено выставить штрафы бизнесменам за ненадлежащее состояние территории концессионной трамвайной сети. Перспективы дальнейшей реализации проекта частного трамвая будут обсуждаться только после устранения владельцами «Чижика» всех замечаний по стартовому этапу. Ранее в Смольном заявляли, что могут вообще аннулировать концессионное соглашение, если частные партнеры продолжат нарушать установленные сроки и условия реализации проекта.

Напомним, запуск движения трамвая «Чижик» с пассажирами состоялся 7 марта 2018 года, после многомесячного переноса первоначально намеченных сроков. Территорию, прилегающую к проспектам Наставников, Косыгина, Хасанской улице, и вокруг станции метро «Ладожская» в процессе стройки разрыли и обезобразили, это вызвало недовольство жителей, уставших ждать нормальной работы общественного транспорта и достойного благоустройства.

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В настоящее время движение «Чижика» в целом отлажено, время ожидания на остановках составляет около пяти минут. На всем протяжении маршрута завершена установка 12-ти остановочных павильонов. Практически полностью выполнены работы по асфальтированию тротуаров у остановок.

Пока работает только один, самый короткий из ожидаемых, маршрут «Чижика» — от Ладожского вокзала до Хасанской улицы. В дальнейшем частная трамвайная сеть должна пройти по проспекту Наставников и Ириновскому проспекту до железнодорожной станции Ржевка на границе Петербурга и Ленобласти.