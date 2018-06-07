Москва, 7 июня, 2018, 18:28 — ИА Регнум. После того, как президент Российской Федерации Владимир Путин предупредил Украину о готовности РФ защитить ЛНР и ДНР, со стороны Киева было бы полным бредом начать какие-то военные действия против этих республик, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 7 июня в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова Путина о том, что попытка официального Киева начать наступление на Донбасс приведёт к тяжелым последствиям для украинской государственности.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Это очень жёсткая фраза, — отметил Кургинян. — Путин ответил предельно жёстко, как мог».

По словам Кургиняна, слова президента означают, что в случае, если Киев развернёт против ДНР и ЛНР военные действия, будет нанесён массированный удар в поддержку этих республик, так как действия Украины будут восприняты как геноцид по отношению к местному населению. Кроме того, лидер движения «Суть времени» отметил, что ДНР и ЛНР «не такие несчастные существа, которые не могут дать отпор», поскольку там существует 45−50-тысячная армия.

«Что касается того, будет это или нет (наступление ВСУ на Донбасс — прим. ИА REGNUM ), то для Украины было бы полным бредом начать эти действия, — заметил Кургинян. — Но мы знаем, что иррациональные ситуации уже были».

Напомним, 7 июня в рамках программы «прямая линия» писатель, советник главы Донецкой Народной Республики Захар Прилепин предупредил Владимира Путина о том, что украинские силовики могут в очередной раз попытаться перейти в наступление в период чемпионата мира по футболу. При этом Прилепин подчеркнул, что, по всей видимости, Киев уже решился на наступление.

Путин, в свою очередь, заметил, что этого не произойдёт и украинские власти не решатся на наступление, а если решатся, это в конечном счёте приведёт к самым тяжёлым последствиям для украинской государственности в целом.