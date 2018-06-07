Москва, 7 июня, 2018, 18:02 — ИА Регнум. Вопрос о повышении пенсионного возраста нужно поставить на общенародный референдум, чтобы граждане высказали свое мнение на этот счет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня, об этом журналистам заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Пабло Пикассо. Старый рыбак. 1895

«Сейчас заговорили о необходимости на пять лет пенсионный возраст увеличить. Это полное безумие», — заявил Зюганов.

По его словам, сегодня 45 мужчин из 100 не доживают до пенсии, а если возраст будет увеличен, то до нее не доживут 70 мужчин из 100.

«Давайте проведем общенациональный референдум, есть ли смысл повышать пенсию на пять лет при нынешней ситуации», — предложил Зюганов.

При этом, отмечает он, авторы идеи указывают на то, что в Европе пенсионный возраст выше, чем в РФ.

«Ну, заплатите такие деньги, такие зарплаты, как в Европе. У нас пенсия в два раза меньше, чем в Эстонии, и в три меньше, чем в Польше. Я уж не говорю о Германии и Франции», — подчеркнул Зюганов.

Президент России Владимир Путин во время «прямой линии» пообещал, что к вопросу повышения пенсионного возраста власти будут относиться осторожно и аккуратно.