Москва, 7 июня, 2018, 17:58 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает поручить мэру Челябинска дать блогерше Наталье Красновой талон на питание. Об этом он заявил, комментируя итоги «прямой линии» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Цитата из м/ф «Дюймовочка». реж Леонид Амальрик. 1964. СССР Пол-зернышка в день — не так уж и много. 182 с половиной зернышка в год — не так уж и мало

«Блогерша из Челябинска. Президент сделал ей комплимент, говорит, что она моложе своих лет выглядит. По-моему, она очень худая, почти истощенная. Нужно поручить мэру Челябинска дать ей талон на питание», — считает Жириновский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Наталья Краснова задала Путину вопрос о том, когда профессия блогера будет официально признана. На это Владимир Путин отметил, что она выглядит гораздо моложе своих лет. Также он отметил, что блогеры живут в том числе и за счёт рекламы, и, судя по всему, у Натальи это хорошо получается.

«Признана эта профессия или не признана. но это источник ваших доходов, и доходов, видимо, вполне приличных, раз вы этим занимаетесь. Если вопрос в том, чтобы зафиксировать это с точки зрения социального обеспечения на будущее, то, наверное, об этом тоже можно поговорить», — сказал президент России.

Напомним, «прямая линия» прошла сегодня, 7 июня. На неё поступило порядка 2,5 млн вопросов. Президент общался с гражданами более четырёх часов.