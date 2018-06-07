Москва, 7 июня, 2018, 17:48 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил оперативное решение вопроса с русскими беженцами с Украины.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Паспорт гражданина РФ

«Сколько можно решать эту проблему? Отменили правило 90 дней давно, упростили процедуру получения вида на жительство. Но все равно проблемы. Президент должен издать указ: выдать паспорта всем, кто бежал от бомбардировок в Донецке и Луганске. А отвечать за то, чтобы процедура шла быстро, должны губернаторы», — полагает депутат Госдумы.

Президент Владимир Путин во время прямой линии поручил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву отрегулировать вопросы трудоустройства беженцев с Донбасса.