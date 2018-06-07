Москва, 7 июня, 2018, 16:03 — ИА Регнум. Российские граждане обратили внимание президента страны Владимира Путина на плохое состояние железных дорог и пляжей в городе-герое, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна На набережной

«РЖД выполняет очень большую работу, потому что море постоянно размывает эти участки. Чтобы сохранить в нормальном состоянии железнодорожное полотно, РЖД в целом вкладывает достаточно большие деньги вот в эту часть. Но, поскольку вы обратили на это внимание, я тоже постараюсь сделать так, чтобы и местные власти, и руководство РЖД вернулись к этой проблеме», — ответил глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до этого крымчанка пожаловалась президенту на то, что на полуострове курс химиотерапии можно пройти только в Симферополе.