Москва, 7 июня, 2018, 15:38 — ИА Регнум. В Совфеде надеются, что украинская власть прислушается к предупреждению президента России Владимира Путина, высказанному им во время прямой линии, относительно попыток разрешить проблему Донбасса силовым путем, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня.

Цитата из к/ф «Ночь перед Рождеством». реж Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг. 1951. СССР Опешили

«Предупреждение президента России, на мой взгляд, прозвучало в самый нужный момент. Считаю, что оно положит конец всем спекуляциям, связанным с реакцией России на провокации украинских военных в Донбассе. Глубоко ошибаются те, кто полагает, что Россия может закрыть глаза на эти провокации. Этого не будет. Мы не бросим людей в беде», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.

Большая война в Донбассе, когда бы ни вздумал начать ее Киев, будет иметь тяжелейшие последствия для украинской государственности. «Думаю, что она может привести даже к распаду Украины», — отметил сенатор.