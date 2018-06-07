Москва, 7 июня, 2018, 15:47 — ИА Регнум. Доступность и наличие в нужных объёмах в больницах инновационных материалов, которые используют при проведении операций, одна из основных проблем оказания высокотехнологичной помощи в России, заявила ИА REGNUM координатор инициативной группы «Краниодети» Марина Данюкова, комментируя прозвучавшее во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» заявление о последних российских разработках в данной сфере. По её словам, также крайне важно, чтобы эти материалы входили в квоты в каждом регионе и одинаково оплачивались из местных фондов ОМС.

(сс) skeeze Сложная операция

«Наша группа оказывает информационную поддержку мамам, столкнувшимся с таким тяжёлым заболеванием детей, как краниосиностоз. И главная проблема, которую мы обсуждаем почти каждый день, — острая нехватка биодеградируемых (саморассасывающихся) пластин, необходимых при операциях на черепе, которые делают нашим детям. Сейчас операции детям с краниосиностозами делают с использованием двух видов материалов — титановых пластин либо саморассасывающихся. И если первый тип пластин есть везде, то второй, несмотря на госзакупки, редкость. В итоге многие родители вынуждены либо оплачивать их самостоятельно, а это суммы вплоть до миллиона рублей (в среднем 350−750 тыс. рублей), либо обращаться в благотворительные фонды. Нехватка биодеградируемых пластин — беда для наших детей», — заявила она.

По словам Данюковой, пластины производят в Швейцарии и ряде других стран Европы, но не производят в России, здесь их только закупают. В итоге, хотя централизованные закупки вроде бы есть, пластины в количестве, которое бы позволило не экономить, есть лишь в нескольких крупных федеральных клиниках, хотя операции по устранению деформаций черепа при краниосиностозах способны выполнить многие нейрохирурги России. Операционные мощности есть во многих регионах, а не только в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени, куда в основном направляют детей, а вот современных материалов нет.

Кроме того, важен вопрос квот на такие операции и оплата биодеградируемых пластин из фонда ОМС. Например, в Тюмени квота покрывает расходы на пластины, а в Москве и Санкт-Петербурге не всегда, и родителям приходится обращаться в благотворительные фонды, сотрудничающие с конкретными больницами, чтобы собрать нужную сумму.

«Почему так происходит, объяснить сложно, нам не удалось, но действительно наличие такого важного расходного материала в больницах России разное. Где-то они входят в квоту, где-то нет, и это огромная проблема. Во-первых, пока дети ждут сбора средств фондами, время операции откладывается. Во-вторых, не все родители хотят раскрывать информацию о детях, а фонды руководствуются своими требованиями и должны публиковать фамилии и фотографии пациентов. Но, конечно, огромное спасибо благотворителям! Без них у нас не было бы никаких пластин», — заявила Данюкова.

По её словам, в поиске средств на оплату материалов для операции родители продают машины и дачные дома, а также берут кредиты в банках под «драконовские» проценты. Причём тут ещё важно отметить и умение самих врачей работать с этим капризным материалом. Из-за нехватки пластин тормозится процесс обучения нейрохирургов и челюстно-лицевых хирургов.

«Поэтому, если разработку и производство в России таких материалов будут субсидировать из бюджета, если эти материалы будут должного качества и будут полностью покрываться из фонда ОМС, закупаться пластины будут в должном количестве и их доступность для врачей сравняется с уровнем доступности ваты и зелёнки, это будет огромной помощью и победой в войне с таким тяжёлым, но излечимым заболеванием, как краниосиностоз», — отметила координатор инициативной группы «Краниодети».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» к президенту России обратились сотрудники НИЦ «Курчатовский институт», рассказав о разработках материалов из биоразлагаемого полимера, которые помогут в лечении сложных заболеваний. При этом учёные отметили огромные сложности с сертификацией разработок, что тормозит возможность их практического применения.