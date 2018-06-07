Москва, 7 июня, 2018, 15:18 — ИА Регнум. Для улучшения в городах экологической обстановки нужно переходить на газомоторный транспорт. Он для России более экономически оправдан, чем электрокары, заявил президент России Владимир Путин во время «прямой линии» 7 июня.

Дарья Драй ИА REGNUM Городской транспорт

Отвечая на вопрос о стимулировании электротранспорта, Путин пояснил, что для производства электроэнергии необходим, как правило, уголь. В России же первичным источником является газ. Следовательно, нужно не только самим переходить на газомоторное топливо, но и стимулировать этот процесс во всем мире.

Организацией сети газовых заправок занимается «Газпром», поддерживают инициативу и в регионах, однако пока этих усилий недостаточно для внедрения газомоторного транспорта как экомически оправданного. Работа в этом направлении продолжится, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, «прямая линия» с президентом вышла в эфир в шестнадцатый раз. Владимиру Путину направили более 2 млн вопросов.

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