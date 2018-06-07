Москва, 7 июня, 2018, 15:09 — ИА Регнум. Своей криптовалюты в России не может быть по определению. Потому что если говорить о криптовалюте, это то, что выходит за рамки национальных границ, заявил сегодня, 7 июня, президент России в программе «Прямая линия с Владимиром Путиным».

(сс) mohamed hassan Воздушная

"Майнинг в России не контролируется и не регулируется. Мы относимся к этому очень аккуратно. В подавляющем большинстве стран эта валюта не является средством расчетов. Также ЦБ РФ считает, что криптовалюты не могут быть средством платежа, расчетов, накоплений и они ничем не обеспечены», — пояснил президент.

Всё это говорит о том, что нужно к криптовалютам относится осторожно. Тем не менее в мире такое явление имеет место быть. Но нужно внимательно смотреть, анализировать, что происходит. И на каком-то этапе посмотреть, сможем ли участвовать в этом процессе, уточнил Путин.