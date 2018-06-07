Санкт-Петербург, 7 июня, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предложило удвоить до 2,8 млн рублей страховое покрытие по вкладам в случае объединения банков, заявил 7 июня глава АСВ Юрий Исаев в кулуарах Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге.

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«Есть дополнительная инициатива, связанная с тем, что если, например, два банка объединились, и их накрыл страховой случай, мы увеличиваем страховку до 2,8 млн рублей», — заявил Исаев.

По его словам, данная увеличенная страховка будет действовать в течение трех месяцев после объединения кредитных учреждений. Кроме того, АСВ предложило увеличить страховку вкладчикам обанкротившихся банков до 10 млн рублей в особых случаях — при продаже жилья или получении наследства. Однако срок открытия вклада при этом не должен превышать трех месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральный банк РФ предложил увеличить сумму страхового возмещения по вкладам физических лиц, оказавшихся в «социально чувствительных» ситуациях.

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