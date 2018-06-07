Москва, 7 июня, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» прокомментировал ход программы реновации в Москве, пояснив, что знает о всех спорах вокруг нее.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

«Я знаю обо всех спорах и об основных вопросах, которые ставили жители Москвы о реновации перед властями города», — сказал Путин, добавив, что основные озабоченности сняты и программа начала реализовываться.

«Надеюсь, что она будет реализовываться в интересах города и его жителей до 2024 года в том темпе, в котором началась», — заключил Путин.

Также он пожелал мэру Москвы Сергею Собянину успехов в реализации. Путин добавил, что и в остальные регионы придут возможности улучшить свои жилищные условия.

«Мы должны выйти на общий объем в 120 млн квадратных метров. 5 млн человек должны иметь возможность улучшить свои жилищные условия», — напомнил глава государства.

Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» вышла в эфир в 12:00 7 июня 2018 года. Эта программа стала первой в 2018 году и первой с момента вступления президента РФ в должность.

Программа впервые проходит в пустой студии в Гостином дворе, без зрителей. Формат позволит президенту сосредоточиться на вопросах телезрителей, а не «из зала». Глава государства ответит на вопросы, которые интересуют граждан России. Уже прислано более 2 млн вопросов.