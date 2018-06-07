Москва, 7 июня, 2018, 14:41 — ИА Регнум. Житель города Курска Алексей Гончаров задал президенту Владимиру Путину вопрос во время «прямой линии». Как передает корреспондент ИА REGNUM, курянина интересовало, будет ли повышаться пенсионный возраст в России.

Цитата из х/ф «Конец века». Реж. Константин Лопушанский. 2001. Россия Пенсионерка

«Будет ли повышаться пенсионный возраст? Ведь после 50 лет у нас в стране уже на работу не берут. Будет ли отменяться ранний выход на пенсию для шахтеров, железнодорожников и силовиков?» — спросил курянин.

«Вы знаете мою позицию, я всегда относился и отношусь сегодня к этому в высшей степени осторожно и аккуратно… Одна из ключевых задач, которая сформулирована перед правительством, — это повышение доходов пенсионеров, причем значительное повышение… За этим стоит еще одна задача: уменьшение в два раза числа людей, которые живут за чертой бедности.

Какие меры будут предложены правительством в ближайшее время для этих ключевых задач, мы должны будем узнать в самое ближайшее время… Тогда будем обсуждать, что за меры правительством предлагаются. Но хочу еще раз подчеркнуть, ключевая задача — значительное повышение уровня благосостояния и доходов пенсионеров», — заявил Путин.

Напомним, ежегодная «прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным началась в 12:00 7 июня. Желающих задать вопрос президенту оказалось более 2 млн человек. В 2018 году в студию не приглашали гостей, чтобы президент уделил больше времени общению с регионами. При этом в «прямой линии» в режиме видеосвязи участвуют чиновники и главы регионов, которым президент переадресует жалобы.