Москва, 7 июня, 2018, 14:21 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» напомнил о том, что в высшей степени осторожно относится к предложению по повышению пенсионного возраста.

Цитата видеотрансляция Прямая линия с Владимиром Путиным, kremlin.ru Владимир Путин

Глава государства подчеркнул, что работающие пенсионеры — это, как правило, люди, работающие на низкооплачиваемых работах, где существует дефицит кадров.

«Повышение доходов пенсионеров — задача, сформулированная правительству. Другая важная задача — уменьшение в два раза количества живущих за чертой бедности», — заявил президент РФ.

Он пояснил, что меры, предлагаемые правительством для решения этой задачи, станут известны в ближайшее время. И тогда о них можно будет говорить.

«Но ключевая задача в системе пенсионного обеспечения — повышение уровня благосостояния всех пенсионеров», — заключил глава государства.

Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» вышла в эфир в 12:00 7 июня 2018 года. Эта программа стала первой в 2018 году и первой с момента вступления президента РФ в должность.

Программа впервые проходит в пустой студии в Гостином дворе без зрителей. Формат позволит президенту сосредоточиться на вопросах телезрителей, а не «из зала». Глава государства ответит на вопросы, которые интересуют граждан России. Уже прислано более 2 млн вопросов.