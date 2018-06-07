Москва, 7 июня, 2018, 14:15 — ИА Регнум. Отвечая в ходе «прямой линии» на вопрос о том, приходилось ли ему смеяться над собой, президент РФ Владимир Путин сказал, что часто это делает.

Цитата видеотрансляция Прямая линия с Владимиром Путиным, kremlin.ru Владимир Путин

Когда ему задали вопрос о том, какую хорошую шутку он слышал в последнее время, Путин напомнил, что в международной повестке иногда бывают смешные вещи.

Недавно одно из немецких изданий написало, что «Трамп толкает Европу в руки Путину».

«Если совместить это с более ранними заявлениями, что Россия якобы повлияла на выборы в США, то получится очень смешно», — сказал Путин.

«Полный бред, и это звучит очень смешно», — заключил глава государства.

Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» вышла в эфир в 12:00 7 июня 2018 года. Эта программа стала первой в 2018 году и первой с момента вступления президента РФ в должность.

Программа впервые проходит в пустой студии в Гостином дворе без зрителей. Формат позволит президенту сосредоточиться на вопросах телезрителей, а не «из зала». Глава государства ответит на вопросы, которые интересуют граждан России. Уже прислано более 2 млн вопросов.