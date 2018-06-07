Лозанна, Швейцария, 7 июня, 2018, 13:53 — ИА Регнум. Популярная швейцарская газета Le Matin не будет выпускаться с конца июля в печатной версии. Об этом 7 июня сообщил издательский дом Tamedia, пишет газета Neue Zürcher Zeitung.

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Франкоязычная Le Matin станет первой газетой в Швейцарии, которая полностью перейдет в цифровой формат. Издательский дом отмечает, что прекращение печати затронет 41 сотрудника, в том числе 24 члена редакции. Решение принято из-за финансовых проблем.

Le Matin — самая популярная газета в западной части Швейцарии. Она ведет свою историю с 1893 года.