Путин: если Украина нападет на Донбасс, она может перестать существовать
Москва, 7 июня, 2018, 13:48 — ИА Регнум. Если Украина осуществит полномасштабную агрессию на Донбасс, это будет иметь «очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом», заявил во время «прямой линии» президент России Владимир Путин.
Он отвечал на вопрос писателя Захара Прилепина, который спросил, считает ли Путин вероятным полномасштабное вторжение украинской армии в Донбасс во время чемпионата мира по футболу — о такой возможности много говорят в Донбассе.
Президент России выразил надежду на то, что события не будут развиваться таким образом.
Людей, которые живут в Донбассе, запугать невозможно, уверен Путин.
Россия оказывает поддержку непризнанным республикам Донбасса и будет делать это и дальше, заявил президент.
Нынешнее руководство Украины не в состоянии решить эту проблему, констатировал Путин. Приближающиеся выборы президента и парламента страны только усугубляют ситуацию. Действия нынешнего руководства Украины объясняются в том числе и их нежеланием получить обратно несколько миллионов нелояльных избирателей, считает Путин.
Единственным путем урегулирования ситуации является выполнение Минских соглашений, уверен президент России.