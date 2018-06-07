Москва, 7 июня, 2018, 13:48 — ИА Регнум. Если Украина осуществит полномасштабную агрессию на Донбасс, это будет иметь «очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом», заявил во время «прямой линии» президент России Владимир Путин.

Рене Магритт. Убийца в опасности. 1927

Он отвечал на вопрос писателя Захара Прилепина, который спросил, считает ли Путин вероятным полномасштабное вторжение украинской армии в Донбасс во время чемпионата мира по футболу — о такой возможности много говорят в Донбассе.

Президент России выразил надежду на то, что события не будут развиваться таким образом.

Людей, которые живут в Донбассе, запугать невозможно, уверен Путин.

Россия оказывает поддержку непризнанным республикам Донбасса и будет делать это и дальше, заявил президент.

Нынешнее руководство Украины не в состоянии решить эту проблему, констатировал Путин. Приближающиеся выборы президента и парламента страны только усугубляют ситуацию. Действия нынешнего руководства Украины объясняются в том числе и их нежеланием получить обратно несколько миллионов нелояльных избирателей, считает Путин.

Единственным путем урегулирования ситуации является выполнение Минских соглашений, уверен президент России.