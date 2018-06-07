Москва, 7 июня, 2018, 13:16 — ИА Регнум. Отвечая на вопрос, будет ли Третья мировая война, Путин напомнил слова Эйнштейна о том, что он не знает, какими средствами будет вестись Третья мировая война, но Четвертая — при помощи камней и палок.

Сальвадор Дали. Лицо войны. 1940

Третья мировая война может оказаться концом цивилизации, пояснил Путин и добавил, что это понимание должно сдерживать мировые державы от опасных действий на международной арене.

«То, что после Второй мировой войны мы живем в условиях относительного глобального мира — региональные войны вспыхиваю часто — но глобальных не было, потому что в мире между ведущими военными державами был установлен стратегический паритет», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что именно страх взаимного уничтожения сдерживал всегда ведущие военные державы от резких движений и заставлял уважать друг друга. Выход США из договора о о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) — это попытка сломать этот паритет.

Нужно вспомнить об опасности таких действий и выработать современные схемы безопасности, сев за стол переговоров, заключил глава государства.

Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» вышла в эфир в 12:00 7 июня 2018 года. Эта программа стала первой в 2018 году и первой с момента вступления президента РФ в должность.

Программа впервые проходит в пустой студии в Гостином дворе, без зрителей. Формат позволит президенту сосредоточиться на вопросах телезрителей, а не «из зала». Глава государства ответит на вопросы, которые интересуют граждан России. Уже прислано более 2 млн вопросов.