Москва, 7 июня, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Правительство России предлагает ввести экспортную пошлину на нефтепродукты. Об этом в ходе «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным сообщил министр энергетики Александр Новак.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Приостановка

«Мы разработали соответствующий проект закона о введении экспортной пошлины на нефтепродукты, в скором времени внесем в Госдуму. Он станет дополнительным стимулом, чтобы цены не росли на внутреннем рынке», — сообщил Новак.

Законопроект призван обеспечить равновесие внутренних и внешних цен на моторное топливо, уравнять топливную пошлину с экспортной пошлиной на нефть. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, тоже вышедшего на связь с президентом, нефтяные компании отнеслись к предложению правительства с пониманием.

«Готовьте законопроект, я его поддержу», — поручил членам правительства президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» 7 июня ответил на видеовопрос петербуржца Алексея Караваева о росте цен на топливо.

«Скажите, пожалуйста, как долго будут расти цены на топливо? 45 рублей литр за литр солярки — невозможно это терпеть! Остановите как-то это», — попросил Караваев.

«То что происходит с ценами на топливо — недопустимо, неправильно, — ответил Владимир Путин. — Это результат неточного регулирования в сфере энергетики».

«Май был месяцем, когда, по данным Росстата, и реальной ситуации мы отметили значительный рост цен на 5,6% по отношению к апрелю Это наивысший уровень инфляции. На данный момент рост цен остановлен, правительство оперативно, уже в мае, приняло ряд мер, направленных на стабилизацию ситуации на оптовом рынке», — сообщил в своем ответе президенту Александр Новак.

С 1 июня снижены акцизы на дизельное топливо, принято решение о неповышении акцизов на нефтепродукты. Достигнуты договоренности со всеми нефтяными компаниями о стабилизации цен на автозаправочных станциях. На данный момент все компании выполняют свои обязательства.