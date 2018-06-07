Псков, 7 июня, 2018, 12:51 — ИА Регнум. Правительство РФ приняло решение о выделении Псковской области 0,5 млрд рублей из резервного фонда на ремонт более 100 фасадов домов в Пскове. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом сообщил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 7 июня, на совещании с руководством города Пскова.

Юрий Пименов. Свадьба на завтрашней улице (фрагмент). 1962

Он поручил принять решение по перечню домов и провести мониторинг состояния сетей и кровли домов, которые войдут в список ремонта, чтобы в течение ближайших лет эти здания отремонтировать полностью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее Ведерников заявлял, что в Пскове к Международным Ганзейским дням, которые состоятся в июне 2019 года, отремонтируют 109 фасадов домов. Глава Пскова Иван Цецерский опасался, что в связи с недостатком финансирования неприглядные фасады домов в городе «придётся драпировать».

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Напомним, на Международные Ганзейские дни Нового времени в Псков с 27 по 30 июня 2019 года ждут более 600 тыс. гостей из 16 европейских стран (при населении города в 210 тыс. человек). Организационный комитет по подготовке форума возглавляет вице-премьер РФ Ольга Голодец.