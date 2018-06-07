Москва, 7 июня, 2018, 12:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» 7 июня ответил на видеовопрос петербуржца, профессионального водителя Алексея Караваева о росте цен на топливо.

Цитата из х/ф «Операция Ы и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР «Постой, паровоз!»

«Скажите, пожалуйста, как долго будут расти цены на топливо? 45 рублей за литр солярки — невозможно это терпеть! Остановите как-то это», — попросил Караваев.

«То, что происходит с ценами на топливо — недопустимо, неправильно, — ответил Владимир Путин. — Это результат неточного регулирования в сфере энергетики».

Президент напомнил, что правительство провело ряд налоговых мер по наполнению бюджета, так называемый бюджетный маневр.

«Это привело к стимулированию вывоза за границу сырой нефти. После этого цены на внешнем рынке поднялись. Отправляя нефть на российские НПЗ, нефтяные компании считают недополученную выгоду, а чтобы ее компенсировать, поднимают цены на топливо», — объяснил президент.

По словам Путина, правительство уже предприняло ряд мер по исправлению ситуации, в частности, снизило акцизы на бензин и дизтопливо на 2−3 тыс. рублей.

«Решено отменить планировавшееся повышение акциза, к осени должны быть предприняты все меры по стабилизации рынка. Правительство должно следить, и ФАС должна принимать меры, не смотреть на это сквозь пальцы», — сказал Владимир Путин и поручил министру энергетики Александру Новаку подробно осветить характер принимаемых мер.