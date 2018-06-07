Иваново, 7 июня, 2018, 12:06 — ИА Регнум. В городе Иваново за совершение многочисленных преступлений против половой неприкосновенности детей осуждён бывший педагог одного из образовательных учреждений. Об этом сообщает 7 июня пресс-служба Следственного управления СКР по Ивановской области.

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Отмечается, что следователи собрали достаточно доказательств для обвинения 56-летнего ивановца в насильственных действиях сексуального характера в отношении детей и использование несовершеннолетних для порнографических материалов.

В ведомстве также отметили, что от преступных действий педофила пострадали десять школьниц в возрасте от 7 до 14 лет и один 14-летний ученик. Суд города Иваново счёл собранные доказательства достаточными и вынес экс-педагогу обвинительный приговор, добавили в пресс-службе СКР.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 14 лет с лишением права заниматься педагогической деятельностью на срок 20 лет, с ограничением свободы на срок 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня в Барнауле был вынесен приговор педофилу, который с 2016 по 2017 год издевался над своей 12-летней приёмной дочерью. Собранные доказательства позволили приговорить местного жителя к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

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