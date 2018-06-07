Лиссабон, 7 июня, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Португальский футболист Криштиану Роналду в скором времени покинет клуб «Реал Мадрид», сообщили португальские СМИ 7 июня.

Дмитрий Садовников Криштиану Роналду

Хотя сам спортсмен не делал никаких официальных заявлений, первые полосы газет уверяют, что Роналду уже принял решение этой весной. Причиной ухода из клуба называют не деньги, а вопрос признания, а также неисполнение ряда обещаний, данных президентом клуба Флорентино Пересом.

Криштиану Роналду (род. 1985), игрок сборной Португалии, выступает за испанский клуб «Реал Мадрид» с 2009 года. Как сообщало ИА REGNUM, футболист вошел в тройку самых высокооплачиваемых спортсменов года по версии Forbes.