Москва, 7 июня, 2018, 09:20 — ИА Регнум. По итогам торгов 6 июня рубль слегка укрепился к доллару и немного ослабел в паре с евро, что отражает тенденции на международном рынке Форекс, где единая валюта растет на ожиданиях ужесточения риторики ЕЦБ, а доллар продолжает отступать из-за снижения доходности трежерис и торговых конфликтов Трампа с другими странами. Пара доллар/рубль впервые в этом месяце закрылась ниже отметки 62 рубля, которая остается эпицентром скромных колебаний котировок, и никаких изменений в расстановке сил по-прежнему не происходит, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекc Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Рубль локально реагирует на настроения в сырьевом сегменте, где во второй половине дня давление на котировки Brent несколько ослабло. Тем не менее, в целом черное золото остается уязвимым, что отнюдь не придает уверенности нашей валюте.

Пока с начала недели доллар находится в небольшом минусе, и основная заслуга в этом принадлежит самому «американцу» — спрос на доллар постепенно угасает на фоне оживления европейских валют. Эта тенденция удерживает рубль от просадки, как и ожидания бездействия ЦБ РФ на ближайшем заседании, которое состоится в конце следующей недели», — пояснил эксперт.

Что касается перспектив до конца этой торговой недели, не исключено, что игроки будут воздерживаться от покупок рубля перед длинными выходными в России. Более того, есть угроза фиксации прибыли, особенно в случае возобновления продаж на рынке нефти. Еще один предлог для сокращения рисков — грядущая неделя Центробанков, когда состоятся заседания ФРС США, ЕЦБ и Банка России.

«Так что после праздников курсом рубля будет управлять преимущественно монетарная политика. Ключевой фактор риска для российской валюты с этого фронта — потенциально ястребиная риторика американского регулятора», — считает Ковалев.

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