Москва, 7 июня, 2018, 08:56 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко точно испугается диалога с глазу на глаз, но либо он сядет за стол переговоров, либо у него могут возникнуть трудности, заявил 6 июня глава ДНР Александр Захарченко во время прямой линии из Донецка в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

"Скорее всего, испугается, а вот за стол переговоров либо сядет, либо не сядет. Но если не будет садиться, он уже ни за какой другой стол сесть не сможет», — заявил Захарченко, отвечая на вопрос ведущего о том, готов ли, по его мнению, президент Украины Порошенко прислушаться к рецепту установления мира, который ранее предложил Захарченко и который заключается в прямом диалоге между республиками и Украиной.

Напомним, что, по словам Захарченко, Украина готовит целый ряд провокаций против ДНР по нескольким направлениям, однако разведка ДНР работает исправно, а народ и армия готовы дать отпор любой агрессии.