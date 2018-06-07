Чересчур короткий или долгий сон одинаково опасны
Токио, 7 июня, 2018, 08:23 — ИА Регнум. И слишком короткий, и слишком долгий сон грозят человеку развитием деменции и повышением риска преждевременной смерти. Соответствующие выводы японских ученых опубликованы на портале EurekAlert.
Врачи на протяжении десяти лет наблюдали за 1517 пожилыми людьми старше 60 лет. За этот период скончались 282 участника исследования, а у 294 обнаружились признаки старческого слабоумия.
При этом заболеваемость и смертность была выше среди добровольцев, которые спали менее пяти или более десяти часов в сутки. Показатели в группе тех, кто спал 5−7 часов, были лучше.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские ученые пришли к выводу, что недосып в ночное время приводит к падению внимания. Согласно более раннему исследованию, которое провели специалисты из Американского колледжа кардиологии, днем человек может спать без ущерба для здоровья не более 40 минут. В противном случае растет риск нарушений пищеварительной системы и повышения артериального давления.
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