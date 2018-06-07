Токио, 7 июня, 2018, 08:23 — ИА Регнум. И слишком короткий, и слишком долгий сон грозят человеку развитием деменции и повышением риска преждевременной смерти. Соответствующие выводы японских ученых опубликованы на портале EurekAlert.

Карл Павлович Брюллов. Сон бабушки и внучки. 1829

Врачи на протяжении десяти лет наблюдали за 1517 пожилыми людьми старше 60 лет. За этот период скончались 282 участника исследования, а у 294 обнаружились признаки старческого слабоумия.

При этом заболеваемость и смертность была выше среди добровольцев, которые спали менее пяти или более десяти часов в сутки. Показатели в группе тех, кто спал 5−7 часов, были лучше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские ученые пришли к выводу, что недосып в ночное время приводит к падению внимания. Согласно более раннему исследованию, которое провели специалисты из Американского колледжа кардиологии, днем человек может спать без ущерба для здоровья не более 40 минут. В противном случае растет риск нарушений пищеварительной системы и повышения артериального давления.

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