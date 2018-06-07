Москва, 7 июня, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Деньги и имущество на 9 млрд рублей, изъятые у полковника МВД Дмитрия Захарченко, могут быть возвращены владельцу. Они утратили статус вещественного доказательства, передает 7 июня радиостанция Business FM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Имущество полковника — 8 млрд рублей наличных денег, а также недвижимость, автомобили и иное имущество — в 2017 году было обращено в доход государства. По словам адвокатов Захарченко, в сентябре 2017 года постановление СК о признании 9 млрд вещественным доказательством было отменено.

«Та шумиха, которая была вокруг так называемых миллиардов полковника Захарченко, оказалась пустышкой. Никаких доказательств того, что он имеет к этим деньгам [причастность], добыто не было», — сказал адвокат Александр Горбатенко.

По закону государство обязано вернуть изъятое владельцу, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковник Дмитрий Захарченко в сентябре 2016 года был задержан по обвинению в коррупции. В конце мая 2018 года выяснилось, что часть конфискованных у него средств — €3 млн — пропала со счетов.

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