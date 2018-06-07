Москва, 7 июня, 2018, 07:26 — ИА Регнум. Признание Украины невиновной в крушении малайзийского «Боинга», выполнявшего рейс MH17 над зоной боевых действий, носит политизированный характер и напоминает антироссийский заказ, заявил 6 июня первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Defensie.nl На месте падения MH17

«Причина очень проста — это продолжающаяся русофобия. Голландия входит в число стран, которые настроены весьма агрессивно в отношении нашей страны. Поэтому парламентарии и приняли такое решение», — цитирует RT сенатора.

Он добавил, что истина все равно будет установлена в ходе следствия, а потому сегодняшняя политическая позиция Нидерландов может навредить им в будущем. Напомним, накануне парламент этой страны проголосовал против привлечения Киева к ответственности за причастность к авиакатастрофе на востоке Украины.

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