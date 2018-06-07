Берлин, 7 июня, 2018, 07:22 — ИА Регнум. Военный конфликт между Российской Федерацией и Украиной продлился бы всего несколько дней. Об этом заявил бывший генсек Североатлантического альянса, внештатный советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен в интервью Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

«Если бы РФ захотела, то ее войска могли бы оккупировать Украину в течение нескольких дней», — заявил Расмуссен.

По его словам, вооруженные силы Украины (ВСУ), которые существенно «улучшили свои военные возможности за последние два-три года», не смогли бы противостоять российской армии.

Бывший генсек НАТО также отметил, что страны военного блока готовы «противостоять» вооруженным силам России, но лучше всего поддерживать мир, сдерживая «возможного противника».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина в скором будущем станет членом ЕС и НАТО.

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