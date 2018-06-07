Москва, 7 июня, 2018, 07:01 — ИА Регнум. Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что он не беспокоится относительно безопасности на чемпионате мира по футболу в России. Слова Инфантино приводит пресс-служба ФИФА.

Иван Шилов ИА REGNUM Чемпионат Мира по футболу-2018

«Я бы не сказал, что меня беспокоят проблемы дискриминации, прав человека или безопасности на чемпионате мира, но мы серьёзно относимся к этому, и мы приняли соответствующие меры», — сказал Инфантино.

Он отметил, что российские власти осознают ситуацию с безопасностью и совместно с полицией всех стран мира прилагают усилия для подготовки к проведению турнира.

Напомним, чемпионат мира по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 российских городах.