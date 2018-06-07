Москва, 7 июня, 2018, 04:37 — ИА Регнум. Во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в студии Гостином дворе в четверг, 7 июня, волонтеры впервые будут присутствовать в студии и продолжат принимать звонки с вопросами к президенту РФ.

Kremlin.ru Владимир Путин после «Прямой линии». 2015

В студии установлены интерактивные экраны, которые могут одновременно принимать до 45 видеосигналов. На экраны будут выводить SMS, MMS, видеозвонки.

Дозвониться в прямой эфир можно будет с помощью приложения «москва-путину.рф», и изображение звонящего также появится на этих экранах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прямая ежегодная специальная программа «Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным» начнется ровно в полдень по московскому времени 7 июня. Глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы.

По данным на 12.00 мск среды, 6 июня, количество вопросов, поступивших на прямую линию, составило почти полтора миллиона.