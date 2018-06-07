Брюссель, 7 июня, 2018, 04:15 — ИА Регнум. Последние три-четыре года Украина сделала многое на пути к своему потенциальному членству в НАТО, заявил бывший генсек альянса Фог Расмуссен, пишет немецкая газета Welt.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Комментируя нынешнее отношение НАТО к Украине как к претенденту на вступление в альянс, Расмуссен сказал, что, «несмотря на существенный прогресс за последние три — четыре года», этой стране придется пройти еще «долгий путь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Расмуссен заявил, что Украину решили взять в НАТО еще в 2008 году.