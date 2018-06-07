Брюссель, 7 июня, 2018, 03:40 — ИА Регнум. Решение взять Украину в НАТО было принято еще десять лет назад, заявил бывший генсек альянса Фог Расмуссен, пишет газета Welt.

President.gov.ua Украина и НАТО

«В 2008 году страны НАТО приняли решение принять Украину в альянс, когда она выполнит для этого необходимые и ясные условия», — заявил Расмуссен.

Напомним, в 2008 году Киев поддержал действия НАТО в отношении Абхазии и Южной Осетии. Между тем Украина — непосредственный сосед России, на территории которого образовались два независимых государства, — до сих пор не член альянса.