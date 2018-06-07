Лондон, 7 июня, 2018, 03:16 — ИА Регнум. Позиции Московского государственного университета им. Ломоносова (МГУ) в рейтинге лучших университетов мира QS World University Rankings улучшились на пять пунктов, сообщается на сайте QS Quacquarelli Symonds.

Marizavarzina МГУ

Теперь МГУ занимает 90-е место среди тысячи лучших вузов мира. Кроме того, в этот рейтинг включены (по сравнению с предыдущим годом) еще три российских вуза. Таким образом, среди тысячи лучших вузов мира 27 — российские.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что вуз вошел в сотню лучших по четырем из пяти расширенных предметных областей.