Вашингтон, 7 июня, 2018, 02:00 — ИА Регнум. Участие США в ВТО и в Соглашении о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) крайне невыгодно для Вашингтона, заявил американский президент Дональд Трамп, выступая перед правительством.

Дональд Трамп

В своей речи глава США назвал ВТО и НАФТА «бедствием». И это, по его словам, не единственные несправедливые по отношению к Штатам торговые союзы.

Напомним, с приходом Трампа к власти и без того непростые отношения США с другими членами ВТО и НАФТА осложнились. Трамп аргументирует несогласие действовать по прежним правилам защитой американских производителей, обычно обращаясь к формуле «Америка прежде всего».