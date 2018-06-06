Москва, 7 июня, 2018, 01:47 — ИА Регнум. Решение парламента Нидерландов о признании невиновности Украины в крушении Boeing MH17 еще до окончания расследования носит политизированный характер, заявил представитель Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в интервью RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Причина такого решения, по словам Джабарова, кроется в русофобской политике Нидерландов и политической ангажированности. Сенатор также высказал мнение, что, в любом случае, рано или поздно следственные органы докопаются до истины и узнают реальные причины произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, парламент Нидерландов отклонил решение привлечь Украину к ответственности в связи с катастрофой малазийского Boeing MH17.