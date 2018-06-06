Тифарити, 7 июня, 2018, 00:15 — ИА Регнум. Фронт ПОЛИСАРИО обратился к Совету Безопасности ООН, а также лично к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и его посланнику по Западной Сахаре Хорсту Кёлеру с призывом как можно скорее организовать прямые переговоры между сторонами сахарского конфликта, передаёт Sahara Press Service.

Saharauiak Бойцы Фронта ПОЛИСАРИО

В письме, направленном представительством ПОЛИСАРИО в ООН главе Совета Безопасности, чей сменяемый пост в настоящее время занимает постоянный представитель России Василий Небензя, подтверждается полная готовность руководства Западной Сахары «начать без каких-либо предварительных условий прямые переговоры с Марокко, которые позволили бы народу Западной Сахары осуществить своё неотъемлемое право на самоопределение в соответствии с резолюцией 2414 Совета Безопасности, принятой 27 апреля 2018 года».

«Резолюция 2414 является мощным сигналом и проблеском надежды для сахарского народа на то, что Совет Безопасности полностью выполнит свои обязанности по деколонизации в Западной Сахаре», — говорится в письме.

Фронт ПОЛИСАРИО также отмечает, что «продление на шесть месяцев мандата Миссии ООН по организации референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС), основная цель которого заключается в обеспечении проведения референдума по вопросу о самоопределении в сотрудничестве с Африканским союзом, само по себе является положительным сигналом».

Напомним, миссия ООН действует в спорном крае на северо-западном побережье Северной Африки с момента заключения соглашения о прекращении огня между Западной Сахарой и Марокко в 1991 году. На протяжении уже более двух десятилетий стороны безуспешно предпринимают попытки организовать референдум, на котором народ Западной Сахары сможет сделать окончательный выбор между независимостью или вхождением в состав Марокко.

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