Шанлыурфа, Турция, 6 июня, 2018, 19:43 — ИА Регнум. Турецкий университет Харран намерен открыть филиал на севере Сирии — в планах вуза из города Шанлыурфа открытие в сирийском Аль-Бабе своего учебного корпуса и студенческого городка, 6 июня передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эмиру-мир. Эрдоган

«Мы хотим быть надеждой местной молодежи и помочь гуманитарным начинаниям нашей страны», — говорится в заявлении ректора Harran University Рамазана Тасалтина.

Ряд городов и районов северной Сирии после операций турецкой армии «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» контролируется турецкими военными или про-турецкими отрядами, в том числе Аль-Баб, Аль-Рай и Джараблус.

Читайте также: США позволят Турции вытеснить сирийских курдов за Евфрат