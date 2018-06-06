Лондон, 6 июня, 2018, 18:55 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть продолжают падать — на котировки оказали влияние увеличение добычи и информация о значительном росте запасов сырой нефти в США, 6 июня передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту на торгах в Лондоне баррель нефти марки Brent упал на 96 центов, цена марки составляет $74,71 за баррель. Баррель WTI потерял в цене $1,00, цена марки находится на уровне $64,50 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня баррель Brent уже снижался до цены начала мая, несколькими днями ранее баррель WTI уже достигал апрельских минимумов.

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