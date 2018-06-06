Ташкент, 6 июня, 2018, 18:44 — ИА Регнум. Преподаватели высших учебных заведений в Узбекистане с 2019—2020 учебного года могут быть уволены за низкую успеваемость своих студентов, сообщает 6 июня издание Norma. uz со ссылкой на соответствующее постановление президента республики.

Константин Истомин. Вузовки (фрагмент). 1933

В документе отмечается, что внедряемый принцип называется «уровень успеваемости студента — основной критерий оценки деятельности профессоров и преподавателей».

Кроме этого, в постановлении главы государства говорится, что преподаватель должен быть исключен из процесса итогового контроля студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018—2019 учебном году в вузах Узбекистана иностранных граждан освободили от необходимости сдавать тестовые экзамены. Иностранцы смогут поступить в вуз через собеседование.