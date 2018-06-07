Пхеньян, 7 июня, 2018, 05:26 — ИА Регнум. Российско-северокорейская встреча министров иностранных дел в Пхеньяне состоялась в преддверии двух важных событий — саммита стран ШОС в Циндао (9−10 июня) и переговоров лидеров КНДР и США в Сингапуре (12 июня). Значение этой встречи обсуждает автор ИА REGNUM Владимир Павленко.

Южная Корея

Провокационный пуск двух «неопознанных» баллистических ракет из акватории близ Корейского полуострова в январе 2018 года стал демонстрацией решимости тех, кто готов сорвать мирный процесс, начавшийся между двумя Кореями. Ракеты, запущенные «неизвестно кем» по Гавайям и Японии, были сбиты американскими силами ПРО. Но если бы их не удалось сбить, масштаб провокации был бы сопоставим со знаменитым 9/11. КНДР и ее соседи отреагировали почти мгновенно, организовав ряд встреч, направленных на скорейшее развитие мирного процесса.

После визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Пекин в конце марта председатель КНР заявил о возможности денуклеаризации корейского полуострова. США оказались в положении «теряющего темп» — примирение двух Корей могло состояться под эгидой Китая, а это в планы Вашингтона совершенно не входит. Мало того, заявив о необходимости встречи лидеров США и КНДР, Трамп вынужден будет настаивать на варианте немедленной денуклеаризации — а это очевидным образом невозможно, КНДР не собирается капитулировать в условиях, когда время стало работать на нее.

«Дорожная карта», которая соответствовала бы требованиям упрочения мира и дала бы шанс снять напряжённость на Корейском полуострове, была предложена Москвой и Пекином, и следование этим предложениям и было бы самым надежным способом недопущения конфликта в будущем. Вот только входит ли это в планы США?

Читайте подробности: Корейский вопрос: лакмусовая бумажка стратегического отступления США

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