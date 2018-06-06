НАТО и Латвия продолжают воевать с Россией: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 6 июня, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Пять направлений взаимодействия: Австрия выступит за диалог ЕС с Россией;
- Мнимая угроза: НАТО хочет защитить Македонию от «агрессии» России;
- Дать сдачи: Москва ответит Латвии на «список Магнитского»;
- Снять вину: Нидерланды считают Киев невиновным в крушении рейса MH17;
- Группа риска: во время матча Россия — Уругвай усилят меры безопасности.
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