Санкт-Петербург, 6 июня, 2018, 16:25 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в среду, 6 июня, приняли обращение к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой официально узаконить названия элементов улично-дорожной сети, свойственных городу на Неве.

Дарья Драй ИА REGNUM Зимняя канавка

Как сообщила пресс-служба городского парламента, депутаты просят Медведева поручить Министерству финансов РФ внести изменения в Перечень элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса.

Данный перечень, выпущенный в мае 2015 года, предлагается дополнить такими характерными для Петербурга названиями, как «дорожка», «дорога», «канал», «кольцо», «коса», «линия», «поле», «проток», «слобода».

В связи с отсутствием этих названий возникают неоправданные сложности при определении адресов новых строений, отмечает телеканал «Санкт-Петербург». Например, при строительстве нового здания на 10-й линии Васильевского острова по действующим правилам этому объекту нельзя присвоить адрес по 10-й линии, потому что элемент «линия» отсутствует в указанном перечне, которым необходимо руководствоваться при присвоении или изменении адресов.

По словам петербургских депутатов, создавшееся положение приводит к нелепостям, когда перед понятным всем петербуржцам словом «линия» придется вписывать слово «улица».