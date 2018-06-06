Якутск, 6 июня, 2018, 16:13 — ИА Регнум. Федеральные власти окажут помощь пострадавшей от паводка Якутии после уточнения необходимых вложений. Об этом сегодня, 6 июня, сообщил вице-премьер и полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Альфред Сислей. Наводнение в Пор-Марли. 1876

«Как это всегда бывает в таких ситуациях, когда признается чрезвычайная ситуация федерального масштаба, мы помогаем. Будем помогать и Якутии, — заявил Трутнев. — Власти республики сегодня говорят, что ущерб составляет около 800 млн рублей. Я попросил министра чрезвычайных ситуаций подготовить, скажем так, сверку расчетов с республикой, после этого правительство будет принимать решение».

Напомним, в Якутии из-за последствий весеннего паводка с 14 мая сохраняется режим ЧС федерального уровня. По информации министерства архитектуры и строительного комплекса Якутии, подтопленными оказались 1250 домов в 46 населенных пунктах. В зоне подтопления оказались 5 006 человек, пострадала также социальная и транспортная инфраструктура.

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В Верхнеколымском, Среднеколымском, Нижнеколымском и Усть-Янском улусах работа по подсчету ущерба будет продолжена после спада воды.

Как сообщало ИА REGNUM, резервный фонд правительства Республики Саха (Якутия) на предупреждение и ликвидацию ЧС и последствий стихийных бедствий на 2018 год будет увеличен на 300 млн рублей. Соответствующие корректировки будут внесены в государственный бюджет республики на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов.

Пострадавшие от паводка жители республики при наличии прописки и документов на подтопленное жильё получат компенсации. При частичной утрате имущества людям выплатят по 10 тысяч рублей из республиканского бюджета и 50 тысяч — из федерального, при полной — 20 и 100 тысяч рублей соответственно. В регионе также идет добровольческий сбор средств, акция получила название «Всем миром».