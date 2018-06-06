Астана, 6 июня, 2018, 16:05 — ИА Регнум. В рамках заседания совета иностранных инвесторов президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал пять направлений модернизации экономики республики, сообщает 6 июня агентство «КазТАГ».

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан. Вперёд в будущее

По словам главы государства, первым направлением является улучшение регуляторной среды, в том числе принятие новых налогового и таможенного кодексов, а также кодекса о недропользовании и других документов.

Назарбаев добавил, что в рамках второго направления Казахстан занимается диверсификацией экономики и внедрением новых технологий. Третье направление — модернизация инфраструктуры и формирование на территории республики евразийского транзитного узла, отметил глава государства.

Среди основных направлений развития Назарбаев также назвал развитие человеческого капитала и цифровизацию отраслей экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня на заседании совета иностранных инвесторов Нурсултан Назарбаев заявил, что к 2020 году в Казахстане будут запущены десять авиарейсов к мировым финансовым центрам.