Москва, 6 июня, 2018, 15:53 — ИА Регнум. С началом лета рынки взяли небольшую передышку. Финансовый рынок ожидает итогов ближайшего заседания ФРС США 13 июня. Будет решаться вопрос повышения (или не повышения) процентной ставки ФРС, от которого будет зависеть дальнейшая динамика изменения курса доллара США. Чуть позже, 22−23 июня в Вене пройдет саммит ОРЕС+, на котором, как ожидается, ключевым станет вопрос изменения квот на добычу, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Тем временем, жизнь не стоит на месте, и текущие котировки определяются состоянием запасов углеводородов у крупнейшего потребителя в мире — Соединенных Штатов. Данные от Американского института нефти после закрытия американских торгов 5 июня показали снижение по всем основным маркам. Сырая нефть снизилась на — 2,028 млн баррелей, дистилляты — 0,871 млн баррелей и запасы бензина сократились на — 3,800 млн баррелей», — привел цифры эксперт.

На этом фоне торги 6 июня проходят в зеленом секторе, и марка Brent добавляет более полпроцента до 75,86 долларов за баррель. WTI наоборот снижается и цена на сегодня $65,25 за баррель. Спред между сортами приближается к $10. Это свидетельствует в пользу низкого спроса на сланцевую нефть, которая несет в себе много технологических проблем.

«Помимо добычи, это транспортировка и переработка. Практически вся инфраструктура (буровые установки, трубопроводы, танкеры и НПЗ) «заточены» под традиционную нефть. То есть то количество сланцевой нефти, по поводу которой американцы бьют себя в грудь, попросту никому не нужно. Поэтому рынки относительно спокойно переживают факт увеличения добычи сланца в Штатах и рост количества буровых.

Данные по запасам от министерства энергетики США 6 июня могут добавить немного волатильности на сырьевой рынок, но, скорее всего, цена Brent пока останется около $76 плюс/минус $1 за баррель», — полагает Грачев.

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