На дамбе Петербурга проверили «боеготовность» к наводнениям
Санкт-Петербург, 6 июня, 2018, 16:14 — ИА Регнум. Постоянным и надежным защитником Санкт-Петербурга от наводнений с 2011 года является Комплекс защитных сооружений (КЗС) на дамбе в Финском заливе. За семь лет работы КЗС было предотвращено не менее 15 наводнений, которые могли нанести гигантский ущерб инфраструктуре и жителям Петербурга, стать причиной гибели людей. Последнее по времени наводнение было предотвращено в ночь с 7 на 8 января 2018 года.
Для того, чтобы технологическое оборудование комплекса находилось в полной готовности к укрощению стихии, на дамбе дважды в год — весной или в начале лета, а также осенью — проходят его испытания. В среду, 6 июня, специалисты провели регламентную проверку работоспособности затворов судопропускного сооружения С-1. За ней понаблюдал корреспондент ИА REGNUM.
Во время сегодняшнего испытания имитировалось возникновение ситуации, угрожающей наводнением.
«Сегодня мы в условиях, приближенных к штормовым, испытываем сооружение С-1 Комплекса защитных сооружений. В программе испытаний — вывод батопортов с посадкой их на порог и проверка всех систем после периода зимних наводнений», — пояснил журналистам перед началом испытаний Игорь Полищук, заместитель гендиректора КЗС.
Состоящий из двух батопортов сегментный плавучий затвор сооружения С-1 был выведен в центр судоходного канала и опущен на плиту порога, на глубину 16 метров. Тем самым образовался защитный барьер, препятствующий поступлению воды из внешней части Финского залива в акваторию Санкт-Петербурга.
В ходе маневрирования затвора, которое проводилось из Центрального пункта управления на острове Котлин, проверялась работа насосов, заполняющих балластные цистерны створок затвора, система слива балласта, запускались системы обогрева затвора и доковых ворот.
«Технически происходит это так же, как и при штатном закрытии во время штормовой угрозы. Батопорты выводятся в канал, затапливаются с помощью насосов верхней палубы, заполняются водой, после этого батопорты садятся на порог и обеспечивают полное перекрытие канала С-1 и доступ воды через судопропускное сооружение С-1. После проведения испытаний или после отступления нагонной волны вода сливается из верхней палубы батопортов самотеком, батопорты всплывают и заводятся в доковые камеры, где и хранятся в период отсутствия угрозы наводнения», — рассказал Игорь Полищук.
Кроме того, в ходе тестов отрабатывались различные внештатные ситуации, например, внезапное отключение электричества. В этом случае в работу автоматически включаются дизельные генераторы, обеспечивающие подачу электроэнергии всем системам судопропускного сооружения С-1.
Испытания прошли успешно и показали высокую готовность оборудования КЗС к предотвращению наводнений в Петербурге. После проверки всех систем механизмы сооружения С-1 были приведены в положение «открыто», и судоходство в этой части Финского залива возобновилось.