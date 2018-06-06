Санкт-Петербург, 6 июня, 2018, 16:14 — ИА Регнум. Постоянным и надежным защитником Санкт-Петербурга от наводнений с 2011 года является Комплекс защитных сооружений (КЗС) на дамбе в Финском заливе. За семь лет работы КЗС было предотвращено не менее 15 наводнений, которые могли нанести гигантский ущерб инфраструктуре и жителям Петербурга, стать причиной гибели людей. Последнее по времени наводнение было предотвращено в ночь с 7 на 8 января 2018 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Затвор судопропускного сооружения С-1

Дарья Драй ИА REGNUM Российский триколор

Для того, чтобы технологическое оборудование комплекса находилось в полной готовности к укрощению стихии, на дамбе дважды в год — весной или в начале лета, а также осенью — проходят его испытания. В среду, 6 июня, специалисты провели регламентную проверку работоспособности затворов судопропускного сооружения С-1. За ней понаблюдал корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Затворы судопропускного сооружения С-1

Во время сегодняшнего испытания имитировалось возникновение ситуации, угрожающей наводнением.

«Сегодня мы в условиях, приближенных к штормовым, испытываем сооружение С-1 Комплекса защитных сооружений. В программе испытаний — вывод батопортов с посадкой их на порог и проверка всех систем после периода зимних наводнений», — пояснил журналистам перед началом испытаний Игорь Полищук, заместитель гендиректора КЗС.

Дарья Драй ИА REGNUM Игорь Полищук, заместитель гендиректора КЗС

Дарья Драй ИА REGNUM Форт «Александр I» («Чумной форт»)

Дарья Драй ИА REGNUM Маяк

Дарья Драй ИА REGNUM Маяк

Состоящий из двух батопортов сегментный плавучий затвор сооружения С-1 был выведен в центр судоходного канала и опущен на плиту порога, на глубину 16 метров. Тем самым образовался защитный барьер, препятствующий поступлению воды из внешней части Финского залива в акваторию Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Макет КЗС

Дарья Драй ИА REGNUM Затворы судопропускного сооружения С-1

Дарья Драй ИА REGNUM Испытание затворов судопропускного сооружения С-1

В ходе маневрирования затвора, которое проводилось из Центрального пункта управления на острове Котлин, проверялась работа насосов, заполняющих балластные цистерны створок затвора, система слива балласта, запускались системы обогрева затвора и доковых ворот.

«Технически происходит это так же, как и при штатном закрытии во время штормовой угрозы. Батопорты выводятся в канал, затапливаются с помощью насосов верхней палубы, заполняются водой, после этого батопорты садятся на порог и обеспечивают полное перекрытие канала С-1 и доступ воды через судопропускное сооружение С-1. После проведения испытаний или после отступления нагонной волны вода сливается из верхней палубы батопортов самотеком, батопорты всплывают и заводятся в доковые камеры, где и хранятся в период отсутствия угрозы наводнения», — рассказал Игорь Полищук.

Дарья Драй ИА REGNUM Информационный центр дирекции КЗС

Кроме того, в ходе тестов отрабатывались различные внештатные ситуации, например, внезапное отключение электричества. В этом случае в работу автоматически включаются дизельные генераторы, обеспечивающие подачу электроэнергии всем системам судопропускного сооружения С-1.

Дарья Драй ИА REGNUM Форт «Александр I»

Дарья Драй ИА REGNUM Музей Маячной службы

Испытания прошли успешно и показали высокую готовность оборудования КЗС к предотвращению наводнений в Петербурге. После проверки всех систем механизмы сооружения С-1 были приведены в положение «открыто», и судоходство в этой части Финского залива возобновилось.