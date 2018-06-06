Байконур, Казахстан, 6 июня, 2018, 14:50 — ИА Регнум. С космодрома Байконур на Международную космическую станцию отправилась новая экспедиция в составе трёх человек — российского космонавта Сергея Прокопьева, астронавта NASA Серины Ауньён-Чэнселлор и астронавта ESA Александра Герста. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Роскосмоса, ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-09» стартовала сегодня, 6 июня, в 14:12 мск с площадки №1 («Гагаринский старт»).

Цитата из х/ф «Укрощение огня». Реж. Даниил Храбровицкий. 1972. СССР Перед стартом

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«Через восемь минут 48 секунд ТПК «Союз МС-09» штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя на заданной околоземной орбите и продолжил автономный полет к МКС под управлением специалистов российского Центра управления полётами», — уточнили в ведомстве.

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168 дней на МКС: экипаж «Союз МС-07» вернулся на Землю

В Роскосмосе добавили, что сближение с МКС и стыковку «Союза МС-09» к малому исследовательскому модулю «Рассвет» планируется проводить в автоматическом режиме по двухсуточной схеме. Стыковка корабля со станцией запланирована на 8 июня

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня на Землю с МКС вернулся экипаж «Союз МС-07». Всего трое астронавтов провели на станции 168 дней. Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно, члены экипажа чувствуют себя хорошо.