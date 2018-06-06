Санкт-Петербург, 6 июня, 2018, 14:27 — ИА Регнум. По итогам доследственной проверки органы СКР по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту травмирования девочки, родившейся 26 мая 2018 года. Инцидент произошел 4 июня в Детской городской больнице № 17 Святителя Николая Чудотворца в Адмиралтейском районе.

Жорж де Латур. Новорожденный. 1648

«Медсестра при пеленании и укладке младенца задела ее головой кувез (инкубатор интенсивной терапии для новорожденных, — прим. ИА REGNUM ), в результате чего ей были причинены травмы головы. Ребенок в состоянии средней тяжести госпитализирован в другую детскую больницу, где находится в реанимации», — пояснили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Как стало известно, это уже не первый аналогичный случай в данном медицинском учреждении.

В марте текущего года ребенок упал с пеленального стола на пол в присутствии медсестры, в результате чего младенцу были причинены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга легкой степени, переломов костей свода черепа. О случившемся, в нарушение должностной инструкции, медсестра не сразу сообщила врачу-неонатологу.

Прокуратура Адмиралтейского района проводит проверку в связи с новым ЧП в этой больнице.

«В ходе настоящей проверки прокуратура даст принципиальную оценку действиям руководства медицинской организации и по итогам будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении прокуратуры Санкт-Петербурга.